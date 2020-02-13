Испания

"Сливочные" попытаются подписать аргентинского форварда следующим летом.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS со ссылкой на TyC, в гонку за 22-летним аргентинцем включился мадридский Реал, который планирует предложить футболисту годовой оклад в размере 14 миллионов евро.

Руководство Интера не готово расставаться с Мартинесом, однако потенциальный покупатель может до 15 июля активировать клаусулу в 111 миллионов евро, прописанную в контракте игрока.

Спрос на одну из главных звезд "нерадзурри" действительно высок. В услугах Лаутаро заинтересованы Челси и Манчестер Сити, однако главный претендент на форварда — Барселона, которая видит в Мартинесе идеальную замену 33-летнему Луису Суаресу.

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