Испания

"Сине-гранатовые" решили кадровые проблемы в центральное зоне защиты.

Барселона определилась со списком футболистов, которые смогут сыграть в поединке 24-го тура испанской Примеры против Хетафе.

"Сине-гранатовые" заявили на предстоящий матч Жерара Пике и Самуэля Умтити, которые рисковали пропустить встречу из-за травм. Впрочем, защитники в последнее время тренировались в общей группе, поэтому они должны быть готовы выйти на поле в основном составе.

Также в заявке Барселоны оказался форвард Рей Манай, пополнивший ряды каталонцев в зимнее трансферное окно.

Вратари: тер Штеген, Нето.

Защитники: Серхи Роберто, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Фирпо, Араухо.

Полузащитники: Бускетс, Видаль, Ракитич, де Йонг, Артур.

Нападающие: Месси, Гризманн, Фати, Манай.

Напомним, матч Барселона — Хетафе состоится 15 января в 17:00 по киевскому времени.

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