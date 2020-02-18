Испания

Каталонцы определились с новым нападающим.

Мартин Брайтвейт в матче с Барселоной, Getty Images

Мартин Брайтвейт в матче с Барселоной, Getty Images

Нападающий Леганеса Мартин Брайтвейт может в ближайшее время стать игроком Барселоны, сообщает Cadena Cope.

Каталонский клуб решил подписать датского форварда на место травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле. "Сине-гранатовые" намерены активировать клаусулу игрока в Леганесе, которая составляет 20 млн евро. При этом руководство мадридского клуба ничего не знает о возможном трансфере и не сможет найти замену 28-летнему футболисту.

В текущем сезоне Брайтвейт провел 27 поединков в футболке "огуречников", отличившись восемью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона получила 15 дней, чтобы подписать нового нападающего.

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