Испания

Руководство "огурцов" ответило на интерес каталонцев к своему нападающему.

Барселона получила возможность подписать нападающего из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле и рассматривает варианты.

Однако другие команды не хотят легко расставаться с игроками без возможности их заменить. Так, президент Леганеса Фелипе Морено затребовал отступные у каталоцнев.

"Вчера был звонок из Барселоны. Они рассматривают вариант с приглашением Брайтвейта среди других. Если Барселоне он нужен, то пусть платят отступные, иначе Брайтвейт остается. После ухода Эн Незири мы можем потерять еще одного нападающего. Это усложняет наше положение", — приводит слова Фелипе Морено AS.

Напомним, что Барселона рассматривала кандидатуру Дриса Мертенса, но передумала покупать его в январе.