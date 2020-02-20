Испания

Мадридцы не хотят спешить ввиду возраста капитана.

Переговоры между Реалом и Серхио Рамосом о новом контракте заморожены. Клуб не спешит делать предложение защитнику, сообщает AS.

Руководство Реала понимает, что текущее соглашение подойдет к концу, когда Рамосу будет 35 лет, а потому не торопится принимать решение.

Более того, если новая сделка все-таки будет обсуждаться, мадридцы готовы предложить своему капитану контракт на год, а тот, как ранее сообщалось, хочет соглашение до лета 2023 года.

Напомним, что текущий контракт Рамоса действителен до конца сезона-2020/2021. Серхио недавно стал пятым игроком Реала по количеству матчей.