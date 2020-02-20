Каталонцы подписали игрока из Дании впервые с 1994 года.
Мартин Брайтвейт, Getty Images
20 февраля 2020, 14:03
Барселона объявила о приобретении нападающего Леганеса Мартина Брайтвейта, подписав с ним контракт до лета 2024 года.
Форвард не первый датчанин в истории Барселоны, но с 1994 года каталонский клуб не подписывал игроков из этой страны. Ранее в составе "сине-гранатовых" выступали Микаэль Лаудруп, Аллан Симонсен, Томас Кристиансен и Ронни Экелунд.
Наибольшего успеха в Барселоне добился в Лаудруп, который выступал в 1989-94 годах. В футболке клуба полузащитник провел 165 поединков, забив 40 голов, и выиграл в частности четыре чемпионских титула Ла Лиги и Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Брайтвейт провел 27 поединков в составе Леганеса, отличившись восемью голами и одним ассистом.
Форвард может дебютировать в составе Барселоны в субботнем матче с Эйбаром.
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