Испания

Мартин Ортега недоволен переходом Брайтвейта — клуб не хотел продавать игрока, которого некем заменить.

Барселона получила возможность подписать игрока, который выступает в Испании ввиду серьезных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Каталонцы долго выбирали среди имеющихся кандидатур, но остановили свой выбор на Брайтвейте, за которого выплатили сумму отступных.

Генеральный директор Леганеса Мартин Ортега недоволен произошедшим трансферном — член руководства клуба осуждает федерацию футбола.

"Мы получили огромный ущерб. Не можем понять действующее положение о том, что клуб ввиду длительных травм своих футболистов может подписать игрока другой команды в одностороннем порядке, таким образом передав проблему.

Мы бы поняли, если бы такое происходило в случае взаимного соглашения, но действующие правила противоречат равенству между клубами. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы нивелировать понесенный ущерб.

Брайтвейт — настоящий профессионал. Буквально вчера он тренировался в обычном режиме, зная, что может получить травму. Благодарим его, он помог нам добиться многих результатов", — приводит слова Ортеги официальный твиттер-акканут Леганеса.

Напомним, что зимой Леганес потерял еще одного нападающего — Юссеф Эн Несири перебрался в Севилью.