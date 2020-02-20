Испания

Бразилец скептически оценивает целесообразность трансфера Мартина Брайтвейта.

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо резко высказался о новом подписании "сине-гранатовых" Мартине Брайтвейте.

Легендарный бразилец сомневается, что датский форвард, трансфер которого обошелся в 18 миллионов евро, является подходящим футболистом для Барселоны.

"Честно говоря, я не разделяю и не понимаю, зачем Барселона подписала Брайтвейта. Этому есть несколько причин. Во-первых, его трансфер произошел после закрытия окна. Во-вторых, Барселона могла дать шанс кому-нибудь из воспитанников".

"Сейчас Барселона начинает улучшаться, поэтому я не вижу причин в срочном порядке подписывать форварда. При всем уважении, я сомневаюсь, что Брайтвейт — это человек, в котором Барселона нуждается прямо сейчас", — приводит слова Ривалдо AS.

Ранее сообщалось, что Брайтвейт стал пятым датчанином в истории "блаугранас". Последнего представителя Дании Барселона подписывала еще в 1994 году.

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