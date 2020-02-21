Датчанин сможет дебютировать уже в ближайшем поединке.
Мартин Брайтвейт, фото Барселона
21 февраля 2020, 16:28
Барселона в 25 туре чемпионата Испании сыграет против Эйбара на своем поле. Мартин Брайтвейт, новичок каталонцев, сможет дебютировать в игре против "оружейников".
Заявка Барселоны:
Вратари: Тер Штеген, Нето,
Защитники: Семеду, Пике, Ленгле, Роберто, Умтити, Фирпо, Акиеме
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль
Нападающие: Месси, Гризманн, Брайтвейт, Фати
Начало матча, который состоится в субботу, 22 февраля, запланировано на 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.