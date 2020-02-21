Испания

Новичок "сине-гранатовых" неудачно попытался блеснуть техникой.

Барселона представила нового форварда команды Мартина Брайтвейта, которого выкупили у Леганеса за 18 млн евро. Во время презентации датчанин решил продемонстрировать технику, однако получилось это у него не лучшим образом.

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Каталонцы получили разрешение подписать форварда вне трансферного окна из-за серьезных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. В то же время, Леганесу не разрешили купить кого-то вместо Брайтвейта.

Датский форвард будет играть в Барселоне под номером 19, который освободился после ухода Карлеса Аленьи в Бетис, а до того принадлежал Кевину-Принсу Боатенгу.