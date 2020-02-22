Испания

Будущее английского вингера находится под вопросом после отстранения Манчестер Сити из Лиги чемпионов.

В связи с недавними санкциями от УЕФА, по итогам которых Манчестер Сити не сможет выступать в Лиге чемпионов следующие два сезона, появилась уйма слухов о возможном уходе ряда игроков "горожан".

В перечне футболистов, которые следующим летом могут сменить клубную прописку, оказался нападающий Рахим Стерлинг, к которому уже долгое время проявляет интерес мадридский Реал.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, в свою очередь, отказался от комментариев касательно возможного подписания 25-летнего англичанина.

"Я не могу говорить об игроке, у которого есть контракт с другой командой. Стерлинг — очень хороший игрок, в этом нет никаких сомнений", — приводит слова Зидана Goal.com.

Стоит отметить, ранее сам Рахим Стерлинг высказался о возможном переходе в Реал. Звездный вингер признался, что счастлив в Манчестер Сити.

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