Испания

Камерунский голкипер также входит в сферу интересов лондонского Челси.

Вратарь Аякса Андре Онана предстоящим летом может перебраться в испанскую Примеру, где в его услугах заинтересована Барселона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 23-летний камерунец окончательно решил уйти на повышение в следующее трансферное окно, поэтому европейские клубы пристально следят за этой ситуацией, в том числе и Барселона.

"Сине-гранатовые" разочарованы подписанием Нето, который, помимо травм, демонстрирует не самый высокий уровень игры. Таким образом, каталонский гранд видит в Онана идеального сменщика Марку-Андре тер Штегену.

Но чтобы оформить трансфер камерунского голкипера, за которого Аякса запросит как минимум 40 миллионов евро, Барселоне придется выиграть конкуренцию у Челси. Если верить слухам, сам Онана уже согласился на переход в стан "пенсионеров" летом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.