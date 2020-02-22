Испания

Команды все еще могут подписывать игроков вне трансферного окна из-за позиции Ла Лиги.

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес признался, что ФИФА давно просила убрать правило, согласно которому команды могут получить право выйти на рынок за пределами трансферного окна и подписать футболиста. Это происходит в случае серьезной травмы кого-то из футболистов клуба.

"Нужно объяснить, что происходит. В 2016 году Федерация попросила Национальный спортивный совет убрать это правило. Но оно осталось в силе, потому что этому воспротивилась Ла Лига", — цитирует Рубиалеса Marca.

"Мы намерены подать петицию, чтобы это правило таки убрали. Надеемся, Ла Лига не будет против. Это нечестно. Нас попросила ФИФА, поэтому мы подали запрос об устранении этого правила".

Этой зимой Барселона после травмы Усмана Дембеле смогла выйти на рынок и заплатить Леганесу клаусулу за нападающего Мартина Брайтвейта – "огурцы" не имели права отказаться. Леганес попросил разрешения подписать нападающего, чтобы восполнить потерю Мартина, однако получил отказ.

Также этим правилом может воспользоваться Валенсия, которая хочет заменить серьезно травмированного Изекьеля Гарая принадлежащим Реалу Хави Санчесом. Однако, в отличие от Брайтвейта, Хави не играет важной роли в Вальядолиде, за который выступает на правах аренды – всего один матч за половину сезона.