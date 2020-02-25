Испания

"Оранжевые" хотят подписать марокканского игрока.

Защитник Бетиса Зухаир Феддал может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает Cadena Cope.

"Летучие мыши" находятся в поисках замены травмированному Эсекьелю Гараю и хотят подписать на его место марокканского центрбека. Руководство клуба уже обратилось к Бетису с предложением по аренде 30-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании защитника Вальядолида Хави Санчеса.

Феддал выступает в составе Бетиса с 2017 года, перейдя из Алавеса. В текущем сезоне защитник провел 11 поединков в футболке "вердибланкос", отличившись одним ассистом.

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