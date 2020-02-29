Наставник каталонцев поделился ожиданиями от встречи со "сливочными".
Кике Сетьен, Getty Images
29 февраля 2020, 16:01
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал о предстоящем матче с мадридским Реалом на пресс-конференции.
"Прошлое сейчас не имеет значения, так как каждый матч совершенно другой. Этот матч важен для нас, так как мы можем укрепить свое лидерство.
Это ключевая игра, пусть и не решающая, но для них она важнее, потому что мы можем оторваться на пять очков.
Ранее я смотрел подобные матчи лишь по телевизору или на трибунах. Эти игры особенные. Если мы победим, я буду больше рад за фанатов, чем за себя. Знаю, какая ответственность лежит на нас, не только в этом матче", – приводит слова Сетьена издание Marca.
Также Сетьен рассказал о состоянии защитника Хорди Альбы, который попал в заявку на матч.
"Альба чувствует себя хорошо, нам еще предстоит решить, сможет ли он выйти в старте. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в воскресенье. Я пока не решил".
Матч Реал – Барселона состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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