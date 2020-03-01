Испания

"Сливочные" довольны работой французского тренера.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес провел встречу с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает издание Marca.

Перес решил поговорить с тренером, чтобы выразить ему слова поддержки после поражения от Ман Сити (1:2) в Лиге чемпионов и придать уверенности перед матчем с Барселоной. Француз поприветствовал этот жест стороны руководства и в ближайшее время попытается исправить ситуацию.

На данный момент "сливочные" занимают второе место в турнирной таблице, отставая от Барселоны на 2 очка.

Матча Реал – Барселона состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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