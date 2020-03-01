Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс Эль Класико.

Что может заинтересовать рядового болельщика больше, чем Эль Класико? А еще больше радует тот факт, что этот праздник футбола состоится уже сегодня!

Реал — Барселона

Воскресенье, 22:00, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Матеу Лаос.

После такого вступления, как выше, нет особого желания ругать Реал и Барселону, однако без этого никак, ведь сейчас "сливочные" и "блаугранас" далеки до идеала. К сегодняшнему противостоянию команды подходят точно не в лучших своих состояниях. Тем не менее, игра Реала и Барселоны всегда остается одним из самых горячих противостояний в мировом футболе — этого никак не отнять.

Начнем с хозяев — мадридского Реала. "Сливочные" за последние пять матчей во всех турнирах добились лишь одной победы, потерпев при этом настоящие фиаско в Кубке Испании и Лиге чемпионов. Но если поражение от Сосьедада (3:4) простить можно, ведь тогда у команды был впереди матч против Ман Сити и она уверенно возглавляла турнирную таблицу Примеры, то неудачи с Сельтой и Леванте, а потом еще и с англичанами серьезно пошатнули позиции Реала и поставили огромный вопрос касательно успеха в текущем сезоне. А если еще допустить, что мадридцы и сегодня проиграют...

Проблемы Реала носят комплексный характер, но они никуда не девались с начала сезона. Просто порой команде удавалось брать три очка за счет индивидуальных действий Карима Бензема, характера Серхио Рамоса или же невероятно убедительной игры Каземиро в центре поля. Для успеха на дистанции этого, безусловно, мало. И именно сейчас это вылезает команде боком. Какого решение? Прямо сейчас его нет, потому что банально нужны новые футболисты (а ведь летом Реал потратил больше 300 млн евро на пятерых новичков!). Азару не удается заменить Роналду и сейчас получается, что мы, грубо говоря, видим тот же Реал, что и раньше, но без Криштиану. А португалец, как вы сами прекрасно понимаете, это половина команды.

О проблемах Реала можно говорить еще и еще, но пора переходить к Барселоне. Каталонцы пока только в процессе осознания методов нового главного тренера Кике Сетьена, для которого, кстати, это будет первое Эль Класико в карьере. "Сине-гранатовые" продолжают играть крайне неубедительно, однако, в отличие от Реала, сейчас все в руках каталонцев. Всё, кроме Копа дель Рей, однако никакой катастрофы делать из вылета не стоит. Главные задачи — это чемпионат и Лига чемпионов. И, возможно, вылет из Кубка в этом контексте даже поможет.

Возвращаясь к Сетьену и его дебюту в Эль Класико, нельзя не упомянуть, что этому тренеру уже приходилось противостоять Реалу Зидана, когда он руководил Лас Пальмасом и Бетисом. Интересно, что, несмотря на то, что команды Сетьена каждый раз были аутсайдерами, по итогам шести встреч Зидану не удалось превзойти Сетьена — у тренеров по две победы, а еще дважды была зафиксирована ничья.

Реал не могут не настораживать и последние матчи против Барсы на Бернабеу. Так, каталонцы уже четыре года уезжают с Мадрида с полноценными тремя очками, если речь идет о Ла Лиге. Более того, в последних трех матчах во всех турнирах Реал и вовсе не сумел распечатать ворота извечного соперника. В общем, сейчас мало что говорит в пользу Реала, однако нельзя и забывать, что любая серия рано или поздно заканчивается.

Если говорить о кадровой ситуации, то у Барселоны проблемы все те же — не сыграют травмированные Усман Дембеле, Луис Суарес и Серхи Роберто. Под небольшим вопросом участие в игре Хорди Альбы — испанец попал в заявку на игру, однако на 100% он еще не готов. Что касается Реала, то по-прежнему в лазарете Эден Азар и Марко Асенсио, не попал в заявку Лука Йович. Также из-за глупого удаления в матче за дубль Реала не сыграет Родриго. А учитывая травму Азара, у юного бразильца были все шансы выйти как минимум на замену.

Как же результат сегодняшнего матча влияет на чемпионскую гонку? Для максимальной интриги, конечно же, нейтральному болельщику хотелось бы победы Реала. В случае ничьей продолжится ожесточенная борьба, но Барса закрепится в статусе фаворита этой гонки. Если же гости и вовсе снова покинут Бернабеу с тремя очками, то обернуть ситуацию в свою пользу Реалу будет уже очень и очень сложно, пусть Зинедин Зидан и утверждает, что это не выбьет его команду из борьбы за титул.

Эль Класико в первом круге закончился вничью 0:0 и очень хочется, чтобы эта история не повторилась. Разок поскучали и хватит. Каталонцы наверняка с первых минут постараются играть первым номером и вести игру, однако нет сомнений, что преимущество будет переходить и к Реалу. Барса вполне может выжидать, чтобы провести острую атаку — форсировать события ей точно не стоит.

Гостей вполне устроит и ничья, что явно будет бросаться в глаза по ходу поединка. Зидан это прекрасно понимает и теперь настало время действовать. Учитывая вылет из Кубка Испании и вероятное фиаско с Сити в Лиге чемпионов, Ла Лига — единственная возможность спасти сезон (ответный матч в ЛЧ держим в голове однако, положа руку на сердце, там шансов крайне мало).

Интересные факты:

- Реал не проигрывал на Бернабеу в последних 12 матчах в Ла Лиге.

- Барселона обыгрывала Реал в 6 из последних 7 матчах на Бернабеу во всех турнирах.

- Барселона не пропускала в трех последних выездных играх против Реала.