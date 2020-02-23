Барселона предложила Лаутаро Мартинесу контракт до 2025 года

Испания

Аргентинский форвард — главная цель "сине-гранатовых" на летнее трансферное окно.

Несмотря на подписание Мартина Брайтвейта этой зимой, Барселона намерена усилить атакующую линию предстоящим летом путем трансфера форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "сине-гранатовых" предложило 22-летнему аргентинцу долгосрочный контракт до 2025 года с зарплатой в размере 7 миллионов евро за сезон.

Годовой оклад Лаутаро также может увеличиться благодаря различным бонусам, которые будут прописаны в соглашении.

Стоит отметить, что Интер не намерен расставаться со своим ключевым игроком, однако потенциальные покупатели могут активировать клаусулу Мартинеса в размере 111 млн евро.

Ранее сообщалось, что Интер рассматривает Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве замены Лаутаро Мартинесу.