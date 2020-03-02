Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Реал Мадрид - Барселона, Getty Images
02 марта 2020, 07:55
Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.
Команды ушли на перерыв при счете 0:0, однако во второй половине встречи Винисиусу Жуниору и Мариано Диасу удалось реализовать свои моменты, благодаря чему они обеспечили своей команде победу в принципиальном матче.
Смотрите видео голов и обзор матча Реал — Барселона:
Реал - Барселона 2:0
Голы: Винисиус, 71, М. Диас, 90+2
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Кроос — Иско (Модрич, 79), Бензема (М. Диас, 90+1), Винисиус
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Артур (Ракитич, 81), Бускетс, де Йонг — Видаль (Брайтвейт, 69) — Месси, Гризманн (Фати, 81)
Предупреждения: Винисиус, Карвахаль — Альба, Месси