Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Команды ушли на перерыв при счете 0:0, однако во второй половине встречи Винисиусу Жуниору и Мариано Диасу удалось реализовать свои моменты, благодаря чему они обеспечили своей команде победу в принципиальном матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал — Барселона:

Реал - Барселона 2:0

Голы: Винисиус, 71, М. Диас, 90+2

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Кроос — Иско (Модрич, 79), Бензема (М. Диас, 90+1), Винисиус

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Артур (Ракитич, 81), Бускетс, де Йонг — Видаль (Брайтвейт, 69) — Месси, Гризманн (Фати, 81)

Предупреждения: Винисиус, Карвахаль — Альба, Месси