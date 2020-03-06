Испания

Каталонцы ждут, что чемпион Германии подпишет полузащитника на полноценной основе.

Барселона верит в то, что Бавария выкупит Филиппе Коутиньо за 120 миллионов евро, сообщает Sport.es.

Тем не менее, если чемпион Германии не воспользуется опцией выкупа, то каталонцы готовы рассмотреть вариант с участием полузащитника в другом трансфере.

В текущем сезоне Коутиньо провел 31 поединок в футболке Баварии в этом сезоне, забив девять голов и сделав восемь результативных передач.

Ливерпуль готов попытаться вернуть бразильца в том случае, если не удастся договориться о трансфере Кая Хаверца.