Испания

Бразилец поделился деталями перехода в мадридский клуб.

Нападающий Винисиус Жуниор признался, что мог перейти в Барселону, и рассказал, почему все же решил присоединиться к мадридскому Реалу.

"Все произошло после Копа Судамерикана-2017 U-17. Реал и Барселона сделали предложения, у меня было три дня, чтобы принять решение. Я хотел играть в величайшем клубе и поэтому выбрал Реал.

Родители посетили оба клуба, но Реал им понравился больше. Я получил того, чего хотел ранее. Их проект подходил мне больше. Здесь молодые игроки получают больше игрового времени.

Первое время мне было очень сложно. Я должен был всех заставить забыть о своей стоимости", – рассказал Винисиус в интервью изданию AS.

Винисиус перешел в Реал летом 2018-го из Фламенго за 45 млн евро. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 28 поединков в футболке "сливочных", отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

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