Германия

Лука Килиан не прошел тест на заболевание.

Центральный защитник Падерборна и молодежной (U-21) сборной Германии Лука Килиан заболел коронавирусом — сообщил официальный сайт клуба.

Восстановившийся после травмы футболист перед тем, как присоединиться к команде, сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

20-летний воспитанник Боруссии Д выступает за Падерборн с 2019 года и провел 13 матчей в Бундеслиге (0 голов).

Ранее сообщалось, что Бундеслига объявила перерыв из-за эпидемии.

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