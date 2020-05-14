Испания

Двадцать лет назад они выиграли чемпионат Испании, а сейчас пытаются спастись от вылета в третий дивизион.

"Мы будто мем", — говорит расстроенный болельщик Депортиво Антонио после поражения от Сарагосы в декабре. Его команда на тот момент прозябала на дне Сегунды, набрав всего 12 очков в 19 играх. Антонио просто не в силах этого вынести: "С каждой неделей все хуже и хуже". Через двадцать лет после триумфа в Ла Лиге галисийцы оказались на 41 позицию ниже в испанской футбольной пирамиде, уверенно приближаясь к катастрофе.

Новейшая история Депортиво из Ла-Коруньи начинается с момента наивысшей радости, но постепенно становится все более депрессивной. Пик был 19 мая 2000 года. Клуб из северо-запада Испании возглавлял турнирную таблицу, опережая Барселону на три очка. Оставалось только не проиграть Эспаньолу – чьи фанаты были бы рады проиграть, но насолить Барселоне – и первый титул в истории отправился бы в Ла-Корунью.

В теории все выглядело просто, но болельщики Депора не спешили радоваться. Еще были свежи в памяти воспоминания, как они упустили чемпионство в последнем туре сезона-1993/94, тоже в пользу Барселоны. Тогда Депортиво нужно было лишь обыграть Валенсию дома – и в добавленное ко второму тайму время они получили право пробить пенальти. Донато уже был заменен, Бебето не мог справиться с нервами, и к точке подошел Мирослав Джукич. Весь сезон собрался воедино в точке в 11 метрах от ворот. Его хилый удар стал легкой добычей для голкипера Валенсии, чьи футболисты получили бонус от Барселоны – нулевая ничья отправила чемпионский титул в Каталонию, попутно разбив все сердца на Эстадио Риасор.

Так что никто не спешил радоваться раньше времени перед последним туром сезона-1999/00. Этот титул нужно было выиграть на поле. И Депор это сделал! Голы Донато и Роя Макаая принесли галисийцам победу 2:0 и первый трофей в истории. Это была наивысшая точка, но в истории команды, прозванной "Супердепором", были и другие прекрасные моменты. Чемпионский кубок они дополнили Суперкубком Испании по итогам того сезона. Суперкубок отправился в Галисию и в 2002 году – на этот раз после того, как Депортиво обыграл мадридский Реал в финале Кубка Испании на Сантьяго Бернабеу. "Сливочные" праздновали свое столетие в том сезоне, так что болельщики из Ла-Коруньи не упустили шанса спеть “happy birthday to you” мадридцам, когда Депортиво поднимал Кубок.

Быстрая перемотка к нынешнему сезону, и эти же фанаты скандируют "вон из правления" своему же совету директоров. Так что же произошло? Поначалу спад был постепенным. После чемпионства было два вторых места подряд, затем два третьих, игра в Лиге чемпионов каждый год и полуфинал турнира в сезоне-2003/04. Депортиво не смог выйти в финал Лиги чемпионов, проиграв Порту 0:1 по сумме двух матчей, в которых все решил один удар с пенальти.

В сезоне-2004/05 Депортиво скатился на восьмое место. Методы Хавьера Ируреты – тренера, причастного ко всем успехам клуба – все больше устаревали. Команда в этом призналась еще до того, как тренер покинул клуб летом 2005-го. Галисийцы больше не могли выкладывать на трансферном рынке прежние суммы. Некоторые из лидеров остались, но большинство ушло. Состав уже был не тем. Прямо как маленькое одеяло, которого всегда не хватает, то с одной стороны, то с другой.

Денежный краник был перекрыт харизматичным президентом клуба, Аугусто Сесаром Лендойро, который был во главе Депортиво с конца 80-х. Изначально он много тратил на таких игроков, как Бебето и Ривалдо, а затем на звезд, которые привели клуб к чемпионству, но теперь долги начали накапливаться, а мысли о звездах на Риасоре стали фантастикой.

В 2009 году тогдашний тренер Мигель Анхель Лотина даже в шутку раскрыл свой состав журналистам, назвав ушедших легенд Супердепора – Джалминью, Донато, Макаая и Диего Тристана. Славные деньки остались в прошлом, все перешло в стадию "а помните, как…"

А дальше последовали вылеты. Сначала в 2011-м, затем в 2013-м. Это еще сильнее ударило по финансам клуба, хотя он в обоих случаях и сумел немедленно вернуться. Долги Депортиво достигли отметки в 156 млн евро в 2013-м. В клубе ввели внешнюю администрацию, а президенту пришлось покинуть свой пост.

Когда администрация опубликовала отчет о финансовых делах клуба в марте 2013-го, он был чертовски скверным. "Настоящие причины бед Депортиво скрывались в том, что управление клубом было оторвано от реальности, он влезал в долги и делал инвестиции несоразмерные с его финансовыми возможностями". Администрация осудила бизнес-модель клуба, и перед Рождеством 2013 года было объявлено об уходе Лендойро.

Поначалу казалось, что в конце тоннеля показался свет. Клуб вернулся в Ла Лигу в 2014 и задержался там на четыре сезона. К тому времени президент Тино Фернандес уменьшил долги клуба вдвое и упорно трудился над восстановлением репутации Депортиво.

За пределами поля президентство Фернандеса доказывало свою успешность. На поле результаты были похуже, поэтому за пять лет правления Тино Депортиво сменил девятерых тренеров. Галисийцы избегали вылета, но постоянно висели на волоске. Ситуация стала совершенно отчаянной в середине сезона-2017/19, когда Депор назначил Кларенса Зеедорфа. Это не сработало. Под руководством голландца были добыты только две победы в 16 матчах, и клуб вылетел. Третье понижение в классе за семь лет стало официальным в апреле 2018 после поражения 2:4 от Барселоны, которая в тот же день стала чемпионом.

Депортиво дважды немедленно возвращался в элиту, но снова проделать этот трюк в прошлом сезоне не удалось. Галисийцы дошли до финала плей-офф за выход в Ла Лигу, но проиграли Мальорке 2:3 по сумме двух матчей. В руководстве царил хаос. Пако Сас сменил Тино Фернандеса на посту президента, но не успел он даже поставить семейную фотокарточку на рабочем месте, как его заменили на Тоньо Арментероса. Тоньо продержался еще меньше, после чего клубную игру престолов выиграл нынешний президент Фернандо Видаль.

А страдать из-за всего этого приходится фанатам. Еще одно понижение в классе станет катастрофой. В Испании третий дивизион разделен на четыре группы по 20 команд. Наличие 80 клубов говорит о громаднейшей разнице в классе. Вылети Депортиво в Терсеру – и придется играть с некоторыми командами, которые не входят даже в сотню лучших в Испании.

Некоторое время казалось, что все идет к этому. С середины октября и до конца 2019-го Депортиво безнадежно плелся в хвосте таблицы. Один из лишь пяти клубов, выигрывавших чемпионат Испании в последние 20 лет, буквально стоял на коленях.

Но затем началось нечто особенное. Фернандо Васкес, который стал уже третьим тренером команды в этом сезоне, возглавив его сразу после Рождества, начал исправлять ситуацию. После двух побед в стартовых 22 матчах Депортиво выиграл первые шесть поединков при Васкесе. Нумансия, Расинг Сантандер, Кадис, Альбасете, Лас-Пальмас и Алькоркон – все прочувствовали преображение ла-корунцев. 18 очков из 18, и уже можно представить, как сценаристы пишут историю про "человека, который изменил все".

Но впереди оставался еще долгий путь, и спасение от вылета отнюдь не было гарантировано. На День святого Валентина Жирона прервала победную серию, а затем Сарагоса нанесла Депортиво первое поражение при Васкесе. Коронавирус застал команду на 19-м месте, означающим вылет в Терсеру. Правда, лишь три очка отделяют команду от 14-го места и семь – от седьмого. Хочется верить, что Депортиво сможет собраться и закончить сезон по высшему разряду – так же, как они сделали это 20 лет назад.

Юэн Мактир, The Guardian