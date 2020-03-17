Испания

Украинский голкипер отправляется на карантин.

Официальный сайт Овьедо сообщает, что клуб ввел режим внутренней самоизоляции команды и персонала в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в составе испанцев выступает украинский голкипер Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реалу. Отмечается, что игрокам запрещено покидать пределы города.

Также клуб рекомендует как можно дольше оставаться дома, соблюдать личную гигиену и не посещать места большого скопления людей. Также команда временно прекращает тренировочный процесс.

Ранее сам Лунин рассказал, что происходит в Испании из-за ранее введенного карантина.