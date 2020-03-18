Испания

Француз рассказал о несостоявшихся переходах в каталонский клуб.

Нападающий Монако Виссам Бен Йеддер сообщил, что Барселона пыталась дважды подписать его за последние два трансферных окна.

В минувшем январе Барселона была готова заплатить за Бен Йеддера 80 миллионов евро.

"Барселона пыталась подписать меня намного раньше", – рассказал Бен Йеддер в интервью изданию Mundo Deportivo.

"Прошлым летом они вели со мной переговоры, они собрали много информации обо мне. Зимой они также пытались подписать меня, но переход не состоялся.

Это показывает, что я выполняю хорошую работу, но, несмотря на этот интерес, я полностью сосредоточен на выступлениях в составе Монако".

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 31 поединок в футболке монегасков, забив 19 голов и совершив 9 ассистов.

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