Француз рассказал о несостоявшихся переходах в каталонский клуб.
Виссам Бен Йеддер, Getty Images
18 марта 2020, 09:58
Нападающий Монако Виссам Бен Йеддер сообщил, что Барселона пыталась дважды подписать его за последние два трансферных окна.
В минувшем январе Барселона была готова заплатить за Бен Йеддера 80 миллионов евро.
"Барселона пыталась подписать меня намного раньше", – рассказал Бен Йеддер в интервью изданию Mundo Deportivo.
"Прошлым летом они вели со мной переговоры, они собрали много информации обо мне. Зимой они также пытались подписать меня, но переход не состоялся.
Это показывает, что я выполняю хорошую работу, но, несмотря на этот интерес, я полностью сосредоточен на выступлениях в составе Монако".
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 31 поединок в футболке монегасков, забив 19 голов и совершив 9 ассистов.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.