Испания

Испанский хавбек продолжает болеть за клуб, воспитанником которого он является.

Полузащитнику ПСЖ Андеру Эррере всего 30 лет, однако он уже задумывается о том, чтобы отправиться доигрывать на свою родину.

В Испании хавбек защищал цвета Атлетика Бильбао и Реала Сарагосы, но именно во второй клуб Эррера хотел бы вернуться в последние годы своей карьеры.

"Я был очень счастлив в Бильбао, но я болею за Сарагосу, чего я никогда не скрывал. Надеюсь, что после того, как я завоюю трофеи с ПСЖ, я смогу однажды вернуться домой в Сарагосу".

"Мне очень повезло, что я смог заиграть в Атлетике, насладиться философией этого клуба, но я надеюсь вернуться в Сарагосу, клуб, который я поддерживаю. Я воспитанник этой команды, поэтому навсегда останусь ее болельщиком. Сарагоса — это мой клуб", — приводит слова Андера Эрреры Marca.

В текущем сезоне Андер Эррера провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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