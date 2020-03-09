Испания

Football.ua рассказывает, как изменилась Барселона с приходом Кике Сетьена и с какими трудностями уже успел столкнуться новый тренер в столице Каталонии.

Прошло практически два месяца с момента рокировки на тренерском посту Барселоны, и мы спешим подвести промежуточные итоги этой столь значимой перемены в стане чемпионов Испании. Кике Сетьен изначально не был первым выбором Барселоны на пост главного тренера и наверняка этот союз даже не состоялся бы, если Вальверде был уволен не зимой, а летом. Тогда у каталонцев было бы много кандидатов и времени для убеждения нужного энтренадора. Этой зимой такой роскоши у "блаугранас" не нашлось. В то же время, ни в коем случае нельзя говорить, что Барселону возглавил первый попавшийся на глаза тренер или же, что Сетьен своей работой не заслужил шанс всей своей жизни. Очевидно лишь то, что обстоятельства сложились именно в его пользу.

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Сетьен попал в Барселону в сложный период для клуба. Игровой кризис, скандал имени Абидаля, травмы основных футболистов. И это при том, что времени для притирки просто нет — нужно сразу добиваться результата и завоевывать трофеи. В этом контексте наметился первый фундаментальный вопрос, перерастающий в проблему — как же футболистам за короткий срок успеть перенять философию Сетьена, которая заметно отличается от предшественника, при этом продолжая добиваться побед? Само собой, без провалов обойтись не удалось.

С момента прихода Сетьена Барселона провела 12 матчей, добившись восьми побед, один раз сыграв вничью и потерпев поражения в трех поединках. Разница голов — 22:10. Но если о выездной ничьей с Наполи можно говорить в положительном ключе, то оправданий поражениям от Валенсии и Реала в Ла Лиге и вылету от Атлетика в Кубке быть не может. Эти фиаско стоили команде одного трофея и потери первого места в Ла Лиге (которое, впрочем, Реал любезно вернул уже в следующем туре), что не может не настораживать. Давайте же взглянем, кто при Сетьене добывает для команды результат. Спойлер: сюрпризов не ждите.

Лучшие бомбардиры: Лучшие ассистенты: Месси, 8 Месси, 7 Гризманн, 5 Ракитич, Видаль, Семеду, 2 Ленгле, Артур, Фати, 2 Альба, Де Йонг, 1 Бускетс, Де Йонг, Роберто, 1



Как мы видим, Барселона по-прежнему крайне зависима от Лионеля Месси. Прямо сейчас Лео является спасительным кругом для Сетьена, без которого результаты "блаугранас" были бы значительно хуже. Но нужно понимать, что такая же ситуация наверняка была бы и при любом другом тренере. Однако если на первых порах было вполне простительно, что команда выезжает за счет своего лидера, то спустя два месяца после назначения руководство просто обязано требовать улучшения в игровом плане. Правда, матч на Бернабеу показал, что существенного улучшения придется подождать.

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Безусловно, изменения в игре есть, но они не приносят должного результата. Барселона стала более похожа на себя: больше движения мяча и часто полная доминация на футбольном поле, что было непривычным явлением при Эрнесто Вальверде. Факторы, которые окружают команду и создают не лучший эмоциональный фон, элементарно не подвластны новому тренеру, но со своей работой он справляется удовлетворительно. Сетьен после кратковременных сомнений сохранил барселоновские 4-3-3. Экс-наставник Бетиса пытался использовать свои старые наработки в схеме 3-5-2, но отсутствие бокс-ту-бокс полузащитника и низкая скорость центральной зоны оборонительной линии вынудили отказаться от привычной расстановки в пользу 4-3-3 или же 4-3-1-2.

Но и это не всегда срабатывает. Лионель Месси и Антуан Гризманн, как правило, смещаются в центр, тот же Ансу Фати справа и Хорди Альба или Жуниор Фирпо слева очень высоко поднимаются по флангу, а Серхио Бускетс выполняет более сдерживающую роль, чем обычно, находясь в непосредственной близости к центральным защитникам. Перед ним располагается дополнительный полузащитник — Френки де Йонг либо Артур Мело, но механизм не работает как часы — по-прежнему не хватает классического бокс-ту-бокса.

И де Йонг, и Артур отлично действуют при контроле мяча, позиционном развитии атаки, но интенсивный бег в центре поля — не их конек. Наверное, Артур может лучше справиться с этой задачей, учитывая, что де Йонг даже в Аяксе исполнял роль на поле сродни Бускетсу. Хоть у Тен Хага полузащитник даже ближе действовал к чужим воротам и часто заполнял пространство ближе к штрафной, которое оставляли партнеры, но у Кике Сетьена нет креативного центрального атакующего полузащитника, у "сине-гранатовых" нет аналога Де Брюйне. Приходим к выводу, что у Барселоны хорошие игроки в центре поля, но они не выполняют необходимый функционал.

Серхио Бускетс и Френки де Йонг отлично действуют в глубине, Артур тоже предпочитает контролировать темп, не приближаясь к чужой штрафной, Ракитич и Видаль — стареющие исполнители, которые вскоре покинут клуб, а потому строить игру вокруг них — опрометчивое решение. Как итог, создание моментов в непосредственной близости к чужим воротам ложится на плечи Лионеля Месси. Более того, исходя из статистики можно понять, что и "точку" в тех эпизодах приходится ставить все тому же аргентинцу. Конечно, стоит понимать, что при наличии Суареса Месси серьезно бы разгрузился, а потому покупка Брайтвейта нацелена на временное решение вопроса, чтобы Лионелю не пришлось делать все, а было достаточно лишь отдать последний пас.

Что касается оборонительной Барселоны, то о ней говорить не приходится. Только Реал, Валенсия и Бетис создали каталонцам серьезные проблемы в защите. Другие же встречи проходили при полной доминации Барселоны. Как и у многих современных тренеров, оборона команды начинается с моментального прессинга на чужой половине поля в случае потери мяча. Несмотря на качественную работу механизма, все равно остаются вопросы по некоторым эпизодам, как это можно было заметить в голе Набиля Фекира из Бетиса.

Та же Валенсия показала отличный выход из обороны в атаку, несмотря на то, что Кике Сетьен избрал схему 3-4-3, чтобы нивелировать прямолинейные 4-4-2 от Селадеса. По ходу той встречи тренер Барселоны перестроился на 4-5-1, но ни Пике, ни Умтити явно не проводили хорошие матчи, а потому оборона каталонцев не была прочным фундаментом.

Сбои в обороне и индивидуальные ошибки привели к двум пропущенным голам во второй половине игры. Команда продолжает наступать на те же грабли, вспоминая вылеты от Ливерпуля и Ромы на решающих стадиях Лиги чемпионов — команд, которые умеют быстро выходить в атаку. Барселона Сетьена не хочет подстраиваться под соперника, несмотря на то, что к этому пришли уже практически все топ-клубы. Новый тренер каталонцев пытался вывести прессинг команды на новый уровень, но получается пока что с переменным успехом, которого пока что должно хватить, чтобы клуб решил множество вопросов.

Центральные защитники Барселоны оставляют желать лучшего, но это лишь одна проблема из многих. У каталонцев нет игрока, который может существенно повлиять на игру команды после выхода на замену. Также остаются вопросы по позиции нападающего: Суарес травмирован и не молодеет, Брайтвейт - временная акция, а Гризманн так и не может найти себя, не будучи первой скрипкой команды. Попытки сделать из номинального центрального полузащитника Серхи Роберто правого защитника или вингера — маневр не для клуба калибра Барселоны. Сетьен изо всех сил старается собрать болид из того, что есть, но не все детали соответствуют по функционалу и качеству.

Нет сомнений, что Кике Сетьен — специалист высокого уровня, а его идеи имеют право на жизнь. Тот же Бетис при нем показал, что команда может играть в постоянный контроль мяча, доминируя над соперником - все в лучших традициях Барселоны. Однако, как мы говорили, у тренера нет в распоряжении нужных опций в составе, чтобы скомпоновать совершенный или близкий к тому механизм.

Будет ли у Сетьена возможность для комплектации состава под себя летом? Есть очень серьезные сомнения на этот счет, а потому испанцу нужно либо выжимать максимум из того, что есть, либо же придумывать что-то новое — модель, которая раскроет лучшие стороны имеющихся исполнителей, а пока что остается надеяться на голы от Лео Месси, как это было в игре с Реал Сосьедадом. Фанаты освистывали свою команду в начале поединка за пассивность, но какие могут быть вопросы? Барселона — лидер Ла Лиги. В любом случае, Сетьен — наиболее барселоновский тренер за последние годы, только вот команда уже не та.