Испания

Экс-полузащитник Барселоны Александр Глеб вспомнил историю из прошлого.

Александр Глеб рассказал, что в Барселоне к аргентинскому футболисту было особенное отношение.

"На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него — Лионель просто мяч выбил и ушел с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: "Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся".

"Если он какой-то сумасшедший гол забьет, про него шепотом говорили. Иностранцы — я, Анри, Маркес, Гудьонсен — шептали друг другу: "Ты видел, что маленький сделал сегодня?". Они тоже звезды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали".

"Месси — особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео — это царь, — сказал Александр Глеб в интервью Вацко LIVE.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить соглашение с Месси в марте.

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