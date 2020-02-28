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Эпидемия унесла жизнь профессиональной спортсменки.

Как сообщает Sports Addict, футзалистка сборной Ирана Ильхам Шейхи умерла от коронавируса.

Спортсменка была госпитализирована после выявления вируса и скончалась спустя 10 дней. Ей было 23 года.

На данный момент в Иране выявлено 245 пациентов с данным заболеванием, из которых 26 человек умерло.

Ранее сообщалось, что в Италии коронавирусом заболел профессиональный футболист, а английский Ньюкасл, в попытке предотвратить заражение вирусом сотрудников и игроков, запретил в клубе рукопожатия.

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