Испания

Из-за недуга жизнь Франсиско Гарсии оборвалась столь рано.

Тренер любительской команды Атлетико Портада Альта умер из-за коронавируса, сообщает Marca.

Франсиско Гарсии был 21 год. Его организм был уязвим к COVID-19, так как недавно выявилось онкологическое заболевание.

Гарсия тренировал юношескую команду. В последнее время его состояние было стабильным.

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"Он был в клубе почти четыре года. Он любил детей, как своих. Ему нравился футбол. До сих пор не можем поверить в его смерть", — сказал президент клуба Хосе Буэно.

Отметим, что свои соболезнования клубу принесла Малага, выразив свою поддержку и надежду, что коронавирус можно победить лишь объединившись.

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