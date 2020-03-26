Испания

Каталонцы ищут пути вернуть бразильца на Камп Ноу.

Руководство Барселоны готово включить нападающего команды Антуана Гризманна в качестве части сделки с ПСЖ о покупке форварда Неймара, утверждает Diario Sport.

По данным источника, грядущий финансовый кризис не позволит каталонцам заплатить требуемые 180 миллионов евро за бразильского футболиста. Также отмечается, что "блаугранас" не могут потратить подобные деньги, так как рискуют вызвать гнев болельщиков на фоне борьбы с коронавирусом.

Утверждается, что предложить Гризманна парижанам — это единственный выход, который позволит вернуть Неймара на Камп Ноу, ведь стоимость французского форварда оценивается как минимум в 100 миллионов евро.

Ранее СМИ писали, что Барселона в любом случае планирует избавиться от Гризманна, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса.

Ранее сообщалось, что на нападающего "блаугранас" также претендуют Манчестер Юнайтед и Арсенал.