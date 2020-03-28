Испания

Испанский специалист надеется, что звездный вингер сможет вернуться на былой уровень.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о травмах, которые преследуют ключевого игрока его команды после перехода в мадридский Реал из лондонского Челси прошлым летом.

"Азар полностью адаптировался к Примере и самому Реалу, но на его пути стали травмы. Ему очень не повезло с травмами, а удача порой играет ключевую роль в футболе. В текущей кампании Эден пропустил больше матчей, чем за восемь лет в Челси".

"Уверен, что это просто несчастный случай, и в скором времени все изменится. Думаю, что Азар сможет стать ключевой фигурой как в Реале, так и в сборной Бельгии", — приводит слова Мартинеса AS.

Напомним, Эден Азар получил травму лодыжки 22 февраля в матче чемпионата против Леванте (0:1), из-за чего он пропустит минимум два месяца. Бельгиец уже перенес операцию, и ему сняли швы.

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