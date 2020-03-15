Испания

В Испании появились первые случаи заражения коронавирусом футболистами.

Пресс-служба мадридского Атлетико сообщила о том, что клуб принял решение приостановить тренировки первой команды в связи с распространением коронавируса в Европе.

Тренерский штаб, футболисты и другой персонал "матрасников" будут оставаться дома в течение следующих двух недель, чтобы предотвратить случаи заражения Covid-19.

Для того, чтобы игроки оставались в оптимальных физических кондициях, Атлетико предоставил игрокам индивидуальные рекомендации по тренировкам, питанию и диетам, которых необходимо придерживаться во время карантина.

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Помимо этого, мадридский клуб выдал всем своим работникам ряд рекомендаций по предотвращению заражения инфекцией.

Напомним, ранее защитник Валенсии Эсекьель Гарай признался, что заразился коронавирусом. Позже "летучие мыши" опубликовали заявление, в котором сообщили о положительных тестах на Covid-19 еще у четырех игроков.

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