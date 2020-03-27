Испания

Коронавирус может повлиять не только на возобновление чемпионатов, но и трансферное окно.

Спортивный директор мадридского Атлетико Андреа Берта предложил отменить летнее трансферное окно в связи с пандемией коронавируса, из-за которой практические все европейские чемпионаты взяли паузу.

"Мне кажется, что летнее трансферное окно можно отменить, так как концовка чемпионатов может пройти в это же время. Я предлагаю, чтобы все клубы остались в нынешних составах до января, когда окно вновь будет открыто".

"Благодаря этому у клубов появилось бы время разобраться со своими финансовыми проблемами и прочими инвестициями. Но сначала нужно понять, когда можно будет безопасно возобновить сезон", — приводит слова Берты Mundo Deportivo.

Напомним, ранее бывший президент Баварии Ули Хеннес заявил, что в ближайшие несколько лет клубы не будут оформлять трансферы за 100 миллионов евро.

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