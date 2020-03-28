Испания

Заразились коронавирусом 10 игроков и 15 сотрудников клуба.

Число заразившихся коронавирусом в Валенсии продолжает расти — сообщает Marca.

На данный момент тестирование выявило 10 заболевших футболистов и 15 работников клуба.

Валенсия сообщила лишь о первых трех заболевших футболистах — Эльякиме Мангала, Эсекьеле Гарае и Хосе Гайе. После этого левантийский клуб решил соблюдать конфиденциальность и не называть имена жертв пандемии.

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