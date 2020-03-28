Испания

Бывший главный тренер Барселоны рассказал о совместной работе с аргентинским нападающим.

Луис Энрике вспомнил о времени в Барселоне и поведал о том, какие инструкции и установки давал Лионелю Месси.

"Каково тренировать Месси? Я не мог сказать ему, как нужно обводить, пасовать или наносить удар, потому что он художник.

В работе с Месси было достаточно дать инструкции относительно прессинга и позиции на поле — больше ему ничего не надо", — приводит слова Луиса Энрике Marca.

Напомним, ранее Луис Энрике сравнил Андреса Иньесту с Лионелем Месси.