Испания

Нико Меламед попал на радары сразу четырех грандов футбола.

Реал, Барселона, Бавария и Челси следят за прогрессом Нико Меламеда из Эспаньола, сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.

В контракте 18-летнего полузащитника, который действителен до лета 2023 года, прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро.

Нико Меламед провел 27 поединков за вторую команду "попугаев", забив семь голов, а также уcпел дебютировать за взрослую команду в Лиге Европы.

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