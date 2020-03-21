Испания

Болезнь продолжает распространяться в Испании.

Нападающий Эспаньола Ву Лей сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Китайская футбольная ассоциация.

"Эспаньол сообщил КФА, что члену сборной Китая Ву Лею был поставлен диагноз коронавирус. В настоящее время игрок проходит лечение после проявления легких симптомов. КФА поддерживает тесные контакты с Ву, а также с Эспаньолом Мы окажем ему всю необходимую помощь в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства", — гласит официальное сообщение ассоциации.

Отмечается, что китайский футболист был изолирован, и находится в своем доме в Барселоне.

Ранее Эспаньол подтвердил, что у шести членов команды и персонала был подтвержден коронавирус.