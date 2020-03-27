Испания

Испанские клубы пытаются компенсировать отсутствие доходов сокращением окладов игроков и персонала.

Эспаньол принял решение касательно того, как пережить отсутствие доходов в непростой финансовый период, который был вызван пандемией коронавируса в Европе.

Как сообщает пресс-служба каталонцев, Эспаньол сократил зарплаты на 70 процентов футболистам всех команд, включая молодежные и женские, а также персоналу клуба.

Руководство каталонского клуба также решило пойти на добровольное понижении окладов в связи с сокращением рабочего дня.

Напомним, ранее одним из первых клубов Испании, который решил сократить зарплаты футболистам на время карантина, стала каталонская Барселона.

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