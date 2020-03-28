Германия

Голкипер может перебраться в стан чемпиона Германии.

Бавария рассматривает вариант с приглашением Марка-Андре тер Штегена на смену Мануэлю Нойеру и попросила того не продлевать контракт с каталонцами, сообщает Sport.es.

Соглашение немецкого голкипера с "сине-грантовыми" действительно до лета 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает тер Штегена в 90 миллионов евро.

В этом сезоне вратарь отыграл 34 поединка за Барселону, пропустив 34 гола и выдав 11 "сухих" матчей.

Напомним, что Барселона собиралась повысить оклад тер Штегена в рамках нового контракта.