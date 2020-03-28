Голкипер может перебраться в стан чемпиона Германии.
Марк-Андре тер Штеген, getty images
28 марта 2020, 20:46
Бавария рассматривает вариант с приглашением Марка-Андре тер Штегена на смену Мануэлю Нойеру и попросила того не продлевать контракт с каталонцами, сообщает Sport.es.
Соглашение немецкого голкипера с "сине-грантовыми" действительно до лета 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает тер Штегена в 90 миллионов евро.
В этом сезоне вратарь отыграл 34 поединка за Барселону, пропустив 34 гола и выдав 11 "сухих" матчей.
Напомним, что Барселона собиралась повысить оклад тер Штегена в рамках нового контракта.