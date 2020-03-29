Испания

Клуб из Валенсии организовал сбор средств для местных больниц.

Футбольный клуб Леванте и фонд Cent Anys приобрели медицинские материалы, которые будут доставлены в больницы и дома престарелых города Валенсия, сообщает Marca.

Леванте собрал средства для приобретения шести тысяч защитных костюмов, стольких же очков, а также 50 000 масок FFP2 и 100 масок 3PLY.

Учитывая успех кампании по сбору средств, Леванте продлил ее срок – до19:09 (по местному времени) 31 марта.

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