Испания

"Сливочные" хотят приобрести французского хавбека.

Полузащитник Лилля Бубакари Сумаре попал в сферу интересов мадридского Реала, информирует Le10Sport.

Испанский клуб намерен укрепить среднюю линию летом и попытается приобрести молодого хавбека. В подписании француза также заинтересованы Ливерпуль и Барселона.

Действующий контракт Сумаре с Лиллем рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 30 поединков в футболке "догов", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Реал также заинтересован в подписании защитника Баварии Давида Алабы.

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