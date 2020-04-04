Испания

Испанский клуб договорился о трансфере защитника Порту.

Защитнику Порту Диогу Лейте близок к переходу в Валенсию, сообщает издание A Bola.

"Летучие мыши" практически согласовали детали трансфера португальского центрбека и могут подписать его в ближайшее время. Сумма сделки должна составить около 20 млн евро.

Диогу Лейте является воспитанником Порту, дебютировав в первой команде в августе 2017 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 поединков в футболке "драконов", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Валенсия также ведет переговоры по полузащитнику Дани Себальосу.

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