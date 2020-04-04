Испанский клуб договорился о трансфере защитника Порту.
Диогу Лейте, Getty Images
04 апреля 2020, 08:07
Защитнику Порту Диогу Лейте близок к переходу в Валенсию, сообщает издание A Bola.
"Летучие мыши" практически согласовали детали трансфера португальского центрбека и могут подписать его в ближайшее время. Сумма сделки должна составить около 20 млн евро.
Диогу Лейте является воспитанником Порту, дебютировав в первой команде в августе 2017 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 поединков в футболке "драконов", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Валенсия также ведет переговоры по полузащитнику Дани Себальосу.
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