Испания

Каталонский клуб не отпустит бразильца в другой клуб.

Барселона хочет удержать полузащитника Артура Мело в команде, сообщает издание Sport.

Каталонский клуб планирует провести чистку состава летом, а интерес к центральному хавбеку проявлял Интер. Однако "сине-гранатовые" не намерены отпускать бразильца, поскольку он является одним из ключевых игроков для главного тренера Кике Сетьена.

Действующий контракт Артура с Барселоной рассчитан до июня 2024 года, а его клаусула составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 23 поединка в футболке Барсы, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет выручить 20 млн евро за полузащитника Ивана Ракитича.

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