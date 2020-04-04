Испания

Каталонцы всерьез намерены подписать нападающего Интера и сборной Аргентины.

Барселона ведет переговоры по личному контракту с форвардом Интера Лаутаро Мартинесом. "Сине-гранатовые" предложили аргентинцу 10 млн евро в год, утверждает журналист Николо Скира.

Мартинес является приоритетным вариантом для каталонцев, но Интер не желает продавать своего форварда. "Нерадзурри" настаивают на выплате клаусулы игрока – 111 млн евро.

Барселона надеялась снизить сумму, включив в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо или кого-то из фулбеков – Нельсона Семеду или Хуниора Фирпо, однако эти игроки не нужны Антонио Конте.

До остановки чемпионата Италии 22-летний Лаутаро отметился 16 голами и четырьмя ассистами в 31 матче за Барселону во всех турнирах.