Испания

Севильский клуб хочет заполучить молодого хавбека.

Полузащитник Атлетико Родриго Рикельме попал в сферу интересов Бетиса, сообщает издание Mundo Deportivo.

Контракт молодого хавбека с "матрасниками" подходит к концу, и севильский клуб хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его летом. В услугах 20-летнего игрока также заинтересован Реал Мадрид, Валенсия, Аякс и Селтик.

Рикельме является воспитанником Атлетико, дебютировав в первой команде в сентябре 2019-го. В текущем сезоне полузащитник провел 28 поединков во второй команде "рохибланкос", отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бетис также нацелился на голкипера Гранады Руи Силву.

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