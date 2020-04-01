Испания

Под сокращение попали высшее руководство, футболисты и тренеры клуба.

Бетис договорился с футболистами первой команды о минимизации влияния коронавируса на бюджет клуба. Футболистам, тренерам и высшему руководству урежут зарплату на 15%, сообщил официальный сайт клуба.

Если сезон будет доигран, то зарплаты будут урезаны меньше, чем на 15%. Точный размер будет зависеть от того, проведут матчи со зрителями или без.

Такое решение позволило Бетису избежать сокращений среди персонала клуба.

Для сравнения, в Барселоне зарплаты футболистам урезали сразу на 70%. В Реале окончательное решение еще не принято, но пока речь идет о 10%.

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