Италия

Милан готов расстаться с французским защитником за 40-50 миллионов евро.

Крайний защитник Тео Эрнандес может сменить клубную прописку спустя один сезон после перехода в Милан. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на другие итальянские СМИ.

По информации источника, в услугах 22-летнего француза заинтересованы Ювентус и ряд клубов английской Премьер-лиги, которые уже готовят свои предложения по футболисту на летнее трансферное окно.

Несмотря на то, что "россонери" не планировали расставаться с Эрнандесом, их вполне может устроить предложенная сумма в размере 40-50 миллионов евро. Сам француз не планирует уходить в другой клуб и намерен остаться на Сан-Сиро.

Отметим, что переход Тео из мадридского Реала обошелся Милану в 20 миллионов евро, а действующий контракт защитника рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Милан проявляет интерес к полузащитнику РБ Зальцбурга Доминику Собослаи.

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