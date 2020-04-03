Германия

Руководство "шмелей" обеспокоено возможным уходов норвежского вундеркинда.

Нападающий Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской Боруссии только в зимнее трансферное окно, однако он может сменить клубную прописку уже в предстоящее межсезонье.

Многие европейские топ-клубы, включая мадридский Реал, проявляют интерес к 19-летнему норвежцу, что крайне беспокоит руководство "шмелей", которое не намерено расставаться с юным футболистом.

Как сообщает AS, боссы Боруссии позвонили футбольному агенту Мино Райоле, который представляет интересы Холанда, чтобы узнать о правдивости слухов об интересе Реала.

"Сливочные" действительно рассматривают вариант с подписанием норвежского форварда, как и до перехода в Боруссию, однако никаких конкретных шагов к осуществлению сделки от них пока не было.

Стоит отметить, что в трансфере Эрлинга Холанда также заинтересованы Тоттенхэм, Ювентус и Манчестер Юнайтед, однако фаворитом в этой гонке по-прежнему остается Реал.

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