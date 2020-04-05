Испания

Испанские команды желают усилиться игроком Ривер Плейт.

Лукас Мартинес Куарта входит в список интересов Реала и Валенсии, утверждает Mundo Deportivo.

23-летний защитник в этом сезоне показывал отличную игру в аргентинском первенстве и получил первый вызов в национальную команду.

Реал ищет еще одного игрока в центр обороны после не лучшего начала карьеры в Мадриде Милитана, которым не очень доволен Зидан.

Напомним, Реал ранее не захотел отпускать из команды другого центрального защитника — Рафаэля Варана.